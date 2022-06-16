Кулеба пришел на встречу с лидерами европейских стран на одной ноге (фото, видео)

Ранее министр иностранных дел Украины получил тяжелую травму

Дмитрий Кулеба вышел в свет, несмотря на травму. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также присутствовал на переговорах президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Румынии и Германии, несмотря на то, что недавно получил травму ноги. На мероприятии глава украинской дипломатии появился на костылях.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Так, на опубликованных фото и видео можно увидеть, что Дмитрий Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях и в гипсе.

Дмитрий Кулеба на встрече с лидерами европейских стран

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Напомним, Дмитрий Кулеба повредил ногу, когда пытался возобновить занятия спортом. Теперь главе украинской дипломатии наложили гипс.

"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", – отметил он.

Кулеба добавил, что продолжает активно работать и воплощать приоритеты президента:

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"Тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе", – подытожил министр.

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента РФ о разминирование одесских портов. Он напомнил, что пустым словам Владимира Путина, что он не нападет на Одессу, нельзя доверять. А если бы он соблюдал свои обещания, то полномасштабное вторжение 24 февраля не началось бы.

Также Кулеба резко ответил Макрону на заявление по поводу "неунижения России".

Кроме того, Кулеба назвал три пункта, по которым Украина не пойдет на компромисс с Россией.