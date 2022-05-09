Лауреат Пулитцеровской премии рассказала, почему Запад вышел на другой уровень поддержки Украины

Энн Эпплбаум призналась, что после победы ВСУ под Киевом почувствовала, что нужно настаивать на победе Украины

Победа Украины важна не только для Украины, но и для мира, заявила Энн Эпплбаум / Фото: wikipedia.org, Коллаж: Сегодня

Контрнаступление и победа украинских вооруженных сил над российскими войсками под Киевом вывели поддержку Украины Западом на новый уровень.

Об этом заявила писательница и историк, лауреат Пулитцеровской премии 2004 года Энн Эпплбаум во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Реклама

"Потом произошло контрнаступление в Киевской области и дальше. И люди и в Соединенных Штатах, и в Пентагоне, и в Белом доме говорили: а что дальше, действительно ли мы будем продолжать такую поддержку на таком уровне, или мы перейдем к другому уровню?" – отметила она.

В это время, призналась писательница, она и другие люди почувствовали, что нужно настаивать на победе. Энн Эпплбаум отметила, что за последние 2-3 недели произошел переломный момент в отношении к Украине, в частности, Запад начал предоставлять новые типы вооружения и учить украинцев их использованию.

"Победа Украины важна не только для Украины, но и для мира тоже, для всех нас. Я имею в виду для тех, кто живет в Вашингтоне, Берлине, Варшаве или Стокгольме", – сказала историк.

Эпплбаум подчеркнула, что украинцы продемонстрировали, что для них важны и универсальные ценности и национализм, и либеральные ценности, и гражданский гражданский патриотизм.

"Мы видим, что люди разных религий, разных национальностей, разных этнических групп объединились", – сказала она.

Лауреат Пулитцеровской премии также подчеркнула, что победа означает суверенитет Украины, когда Украина сама решает, где ее исторические границы.

Реклама