Лауреатка Пулітцерівської премії розповіла, чому Захід вийшов на інший рівень підтримки України

Енн Епплбаум зізналася, що після перемоги ЗСУ під Києвом відчула, що треба наполягати на перемозі України

Перемога України важлива не лише для України, а й для миру, заявила Енн Епплбаум / Фото: Колаж: Сьогодні

Контрнаступ та перемога українських збройних сил України над російськими військами під Києвом вивів підтримку України Заходом на новий рівень.

Про це заявила письменниця та історик, лауреатка Пулітцерівської премії 2004 року Енн Епплбаум під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Потім стався контрнаступ у Київській області і далі. І люди і в Сполучених Штатах, і в Пентагоні, і в Білому домі казали: а що далі, чи ми дійсно будемо продовжувати таку підтримку на такому рівні, чи ми перейдемо до іншого рівня?" – зазначила вона.

Саме тоді, зізналася письменниця, вона та інші відчули, що треба наполягати на перемозі. Енн Епплбаум зазначила, що за останні 2-3 тижні відбувся переломний момент у ставленні до допомоги Україні, зокрема, Захід почав надавати нові типи озброєння і навчати українців їх використанню.

"Перемога України важлива не лише для України, але й для світу також, для всіх нас. Я маю на увазі для тих, хто живе у Вашингтоні, в Берліні, у Варшаві чи Стокгольмі", – сказала історик.

Епплбаум наголосила, що українці продемонстрували, що для них важливі й універсальні цінності, і націоналізм, і ліберальні цінності, і цивільний громадянський патріотизм.

"Ми бачимо, що люди різних релігій, різних національностей, різних етнічних груп об’єдналися", – сказала вона.

Лауреатка Пулітцерівської премії також наголосила, що перемога означає суверенітет України, коли Україна сама вирішує, де її історичні кордони.

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