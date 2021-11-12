Лечить COVID-19 в Украине будут по-новому: что изменилось

Минздрав приказом от 12 ноября внесло изменения в действующий протокол лечения коронавирусной болезни

В Украине изменили протокол лечения больных COVID-19. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса. Туда внесли важные изменения.

Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава.

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Согласно документу, вносятся изменения в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", утвержденный приказом Минздрава от 2 апреля 2020 года.

Что изменилось

Согласно новой редакции, для раннего лечения заболевания легкого и среднетяжелого течении необходимо рассмотреть назначение противовирусных препаратов прямого действия для групп риска. И в отдельных случаях в отделениях, имеющих опыт применения, можно рассматривать длительное инфузионное введение стандартного гепарина (под контролем АЧТВ).

С полным текстом протокола лечения можно ознакомиться на сайте Минздрава.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболели детей – 1616, медработников – 468

За прошедшие сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных исходов. Выздоровел 21 941 человек.

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