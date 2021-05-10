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"Лед глотала, кровью харкала в снегу". Гордон записал песню к 9 мая (видео)

10 мая, 16:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Известный журналист посвятил произведение миллионам людей, ставших жертвами планов советского и нацистского диктаторов

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон записал песню, посвященную Дню победы и памяти миллионов людей, ставших жертвами планов "двух близнецов-братьев – Гитлера и Сталина".

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Запись была опубликована в его аккаунте в TikTok.

Трек состоит из двух частей: стихотворения "Мы под Колпином скопом стоим", написанного советским поэтом Александром Межировым в 1956 году, и песни "Эта рота" на слова Юрия Михайлика.

Оба произведения отображают отношение командования Красной армии к обычным военнослужащим.

Эта рота

Эта рота, эта рота, эта рота.
Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь?
Эта рота, эта рота,
Не проснется по весне.

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Снег растает, снег растает,
Ручейки сквозь эту роту по болоту потекут,
Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,
Командиры никуда ее за собой не поведут…

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.

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Эта рота наступала по болоту,
А потом ей приказали, и она пошла назад.
В 43-ем эту роту расстрелял заградотряд.

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И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала
И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу.

Лежит она повзводно, повзводно,
С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.
Лежит она подснежно, подводно,
И подснежники растут у старшины на голове.

Лежат все двести глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тыщи лет.

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Напомним, что ранее Дмитрий Гордон признался, что до сих пор считает праздник 9 мая святым днем.

Также ранее он заявил, что во время президентства сбежавшего в РФ Виктора Януковича Россия фактически управляла Украиной.

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