"Лед глотала, кровью харкала в снегу". Гордон записал песню к 9 мая (видео)

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон записал песню, посвященную Дню победы и памяти миллионов людей, ставших жертвами планов "двух близнецов-братьев – Гитлера и Сталина".

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Запись была опубликована в его аккаунте в TikTok.

Трек состоит из двух частей: стихотворения "Мы под Колпином скопом стоим", написанного советским поэтом Александром Межировым в 1956 году, и песни "Эта рота" на слова Юрия Михайлика.

Оба произведения отображают отношение командования Красной армии к обычным военнослужащим.

Эта рота



Эта рота, эта рота, эта рота.

Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь?

Эта рота, эта рота,

Не проснется по весне.

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Снег растает, снег растает,

Ручейки сквозь эту роту по болоту потекут,

Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,

Командиры никуда ее за собой не поведут…

Лежат все двести глазницами в рассвет,

А им всем вместе четыре тыщи лет.

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Эта рота наступала по болоту,

А потом ей приказали, и она пошла назад.

В 43-ем эту роту расстрелял заградотряд.

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И покуда эта рота умирала,

Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,

Пожурили боевого генерала

И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу.

Лежит она повзводно, повзводно,

С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.

Лежит она подснежно, подводно,

И подснежники растут у старшины на голове.

Лежат все двести глазницами в рассвет,

А им всем вместе четыре тыщи лет.

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Напомним, что ранее Дмитрий Гордон признался, что до сих пор считает праздник 9 мая святым днем.

Также ранее он заявил, что во время президентства сбежавшего в РФ Виктора Януковича Россия фактически управляла Украиной.