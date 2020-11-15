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Несмотря на пандемию и кризис: СКМ остается лидером

15 ноября, 20:50

Ольга Литвин Ольга Литвин

Огромная часть бюджета Украины - это вклад компании

Компании, которые входят в SCM, уже 20 лет наполняют налогами бюджет Украины. Это металлургические, энергетические, аграрные, горнодобывающие, транспортные предприятия, медиакомпании, а еще банк, страховая компания и другие.

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Все потому, что работают только "по-белому", платят вовремя и до копейки. Только за последние 10 лет это почти 370 миллиардов гривен.

Много ли это?

Это более трети доходов госбюджета на следующий год. Или, к примеру, этой суммы хватит на три года, чтобы прокладывать дороги по программе "Большая стройка". Инвестировать в современное оборудование и технологии — более 200 миллиардов.

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К тому же СКМ вкладывает и в местные громады. Более 74 миллиарда гривен направлено на социальные проекты: меняют окна в школах, ремонтируют детские сады и больницы. Собственно говоря, компания СКМ делает все, чтобы быть лучшей, а еще — ответственным соседом, работодателем и инвестором.

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Напомним, в этом году компания СКМ отмечает свое 20-летие. С праздником ее поздравил Ринат Ахметов, основатель и акционер СКМ.

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СКМ госбюджет инвесторы компания налогоплательщики Ринат Ахметов
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