lifecell запустил соревнования по успешности для школьников Киевщины

Проект призван мотивировать к обучению школьников небольших населенных пунктов Киевской области. В конце учебного семестра компания наградит лучшие классы по среднему баллу успеваемости. Каждый ученик класса-победителя получит год бесплатного пользования тарифным планом "Смарт Лайф" в качестве подарка.

Программа уже стартовала в школах с. Салиха, с. Севериновка и с. Калиновое Таращанского района; с. Стайки и с. Бурты Кагарлицкого района; с. Поток и с. Карапиши Мироновского района; с. Беседка Ставищенского района; с. Большая Каратуль Переяслав-Хмельницкого района, с. Пустоваровка Сквирского района и других.

В ближайшее время "lifecell Академия" также будет запущена в других населенных пунктах.

"По мнению lifecell, технологии должны быть доступны каждому, независимо от уровня дохода и места жительства. Несомненно, интернет открывает безграничные возможности для развития. Во время длительного карантина сеть становится крайне необходимой для непрерывного обучения. Благодаря интернету ученики имеют доступ к редким книгам и произведениям искусства, лекциям и мастер-классам от крупнейших деятелей современности, а также к бесплатным учебным платформам. А еще они получают возможность читать международные медиа, общаться в соцсетях, загружать развивающие игры и приложения на любую тематику. Именно поэтому компания выбрала тарифный план с большим объемом гигабайт в качестве подарка для талантливых школьников", – отметили в пресс-служба оператора.

С начала года lifecell значительно расширил 4G-покрытие в Киевской области: оператор запустил скоростной интернет еще в 135 новых населенных пунктах области. Из них 132 н.п. имеют население до 5 тыс. человек и 3 н.п. – до 25 тыс. человек. Таким образом еще более 114 тыс. жителей региона получили возможность пользоваться 4G от lifecell.

"Качественный мобильный интернет делает возможным постоянный доступ к глобальным ресурсам, независимо от того, где находятся украинские школьники: дома, в школе или на улице. Благодаря качественному наполнению "Смарт Лайф" стремительно приобретает популярность среди наших абонентов. Этот тарифный план включает 20 ГБ интернета, 750 минут для звонков на все номера Украины, после использования которых предоставляется безлимит на lifecell, а также предусматривает бесплатную раздачу интернета другим устройствам через мобильную точку доступа", – сообщил Дмитрий Савостьянов, руководитель направления региональных продаж и обслуживания lifecell.

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