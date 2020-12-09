Жесткий карантин ожидали уже с начала января, но украинцам дадут возможность нормально отгулять праздники

Локдаун в Украине введут с 8 по 25 января. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Локдаун с 8 по 25 января. Это – проект постановления КМУ (Кабинета министров). Идет обсуждение, финальное решение ожидается во второй половине дня", – написал нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее и министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Поэтому было принято решение вводить жесткий карантин в январе. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов объяснял, для чего локдаун нужен именно в январе.

В тренде Локдаун в Украине введут с 8 января – Гончаренко

Также точно известно, что общественный и междугородний транспорт останавливать не будут, поскольку, по словам представителей правительства, в этом нет необходимости, если вокруг все закрыто и людям, соответственно, некуда ехать. Также бли приняты законы для поддержки бизнеса на время локдауна.

Видео: Сегодня

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