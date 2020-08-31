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Ляшко рассказал, будут ли местные выборы в "красной" зоне

31 августа, 00:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Главный санврач назвал условие, при котором выборы могут отменить

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко рассказал об особенностях проведения местных выборов 25 октября в населенных пунктах, входящих в "красную" зону эпидемиологической опасности. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV 30 августа, передает "Зеркало недели".

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Условием, при котором местные выборы в "красной" зоне могут отменить, главный санврач назвал введение в Украине чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены, в том числе, в "красной зоне", – заявил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав разработал четкие рекомендации для проведения выборов в условиях пандемии и адаптивного карантина, составители которых ориентировались, в первую очередь, на опыт недавних президентских выборов в Польше.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что местные выборы в Украине в 2020 году могут стать самыми сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.

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Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

На днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против жесткого карантина:

Видео: Facebook Руслана Марцинкива

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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