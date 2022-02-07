Макрон и Байден поговорили об Украине, а в Киеве мужчина случайно убил женщину — главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Макрон и Байден поговорили по телефону о ситуации в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону пообщался с лидером США Джо Байденом. При разговоре обсудили ситуацию по наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной.
Далее по теме
Вблизи границ Украины: Reuters показало военную технику в Беларуси
Частная американская компания опубликовала спутниковые снимки с деталями военных маневров на границе Беларуси с Украиной. Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.
Забавлялся и наводил оружие: в Киеве мужчина случайно застрелил женщину
В Киеве в квартире многоэтажки мужчина убил женщину. Инцидент произошел 6 февраля. Как рассказали свидетели, мужчина после распития алкогольных напитков иногда забавлялся оружием и наводил его на других людей. На этот раз мужчина навел пистолет на женщину и выстрелил в нее.
В Карпатах зафиксировали очень опасное погодное явление
В Карпатах "забили" снежные фонтаны. Туристам советуют не ходить в горы из-за опасности. Погодные условия продолжают портиться.