Макрон та Байден поговорили про Україну, а у Києві чоловік випадково вбив жінку — головні новини за ніч

Президенти США та Франції провели телефонну розмову, а у Києві поліція з'ясовує обставини вбивства жінки

Байден та Макрон поговорили телефоном 6 лютого, а в багатоповерхівці Києва сталося вбивство/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Макрон і Байден поговорили телефоном про ситуацію в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон телефоном поспілкувався з лідером США Джо Байденом. Під час розмови обговорили ситуацію щодо нарощування російських сил вздовж кордону з Україною.

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Байден та Макрон зідзвонилися 6 лютого/Колаж: "Сьогодні"

Поблизу кордонів України: Reuters показало військову техніку у Білорусі

Приватна американська компанія опублікувала супутникові знімки з деталями воєнних маневрів на кордоні Білорусі з Україною. Maxar Technologies заявила, що 4 лютого вона зробила знімки військової техніки біля Єльська, Речиці та Лунинця. Всі об'єкти розташовані в межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

З'явилися нові фото розташування військової техніки в Білорусі під час спільних навчань з Росією/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Забавлявся і наводив зброю: у Києві чоловік випадково застрелив жінку

У Києві у квартирі багатоповерхівки чоловік вбив жінку. Інцидент стався 6 лютого. Як розповіли свідки, чоловік після розпивання алкогольних напоїв іноді бавився зброєю та наводив її на інших людей. Цього разу чоловік навів пістолет на жінку та вистрілив у неї.

Обставини вбивства з'ясовує поліція/Колаж: "Сьогодні"

У Карпатах зафіксували вкрай небезпечне погодне явище

У Карпатах "забили" снігові фонтани. Туристам радять не ходити в гори через небезпеку. Погодні умови продовжують псуватися.

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