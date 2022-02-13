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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Макрон поговорил с Зеленским, а подлодку США обнаружили возле Курильских островов — главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 февраля, 06:30
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Перед этим Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, а в Минобороны РФ сделали заявление
Макрон позвонил Зеленскому, а подводная лодка США использовала самоходный имитатор. / Фото: Коллаж: Сегодня
Макрон позвонил Зеленскому, а подводная лодка США использовала самоходный имитатор. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Макрон поговорил с Зеленским: подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провели переговоры в телефонном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Украины. Среди прочего Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за визит в Украину.

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/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией

В субботу, 12 февраля, в Харькове работник Государственного бюро расследований (ГБР) на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро. Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.

Мужчина, который был за рулем, представился сотрудником ГБР. Коллаж "Сегодня"
Мужчина, который был за рулем, представился сотрудником ГБР. Коллаж "Сегодня"

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Напугали россиян: подлодку США обнаружили возле Курильских островов

12 февраля в район острова Уруп Курильской гряды вошла подводная лодка Соединенных Штатов Америки типа "Вирджиния". Отмечается, что в этот момент там проходили плановые учения сил Тихоокеанского флота в "территориальных водах Российской Федерации".

Подводная лодка США использовала самоходный имитатор.
Подводная лодка США использовала самоходный имитатор. / Фото: Коллаж: Сегодня

Победительница Нацотбора: Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash

Финал Национального отбора на "Евровидение-2022" прошел в формате телевизионного концерта, а сайт "Сегодня" вел текстовую трансляцию. После того, как выступили все конкурсанты, открылись линии для голосования. Согласно правилам, все баллы от зрителей суммируются с оценками жюри.

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Кто стал победителем Нацотбора на "Евровидение-2022"
Кто стал победителем Нацотбора на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

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