Макрон поговорил с Зеленским, а подлодку США обнаружили возле Курильских островов — главные новости за ночь

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Макрон поговорил с Зеленским: подробности
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провели переговоры в телефонном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Украины. Среди прочего Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за визит в Украину.
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В Харькове пьяный сотрудник ГБР устроил гонки с полицией
В субботу, 12 февраля, в Харькове работник Государственного бюро расследований (ГБР) на собственном автомобиле не остановился по требованию патрульной полиции. После преследования правоохранители остановили автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и представился работником Бюро. Наличие в крови алкоголя подтверждено освидетельствованием.
Напугали россиян: подлодку США обнаружили возле Курильских островов
12 февраля в район острова Уруп Курильской гряды вошла подводная лодка Соединенных Штатов Америки типа "Вирджиния". Отмечается, что в этот момент там проходили плановые учения сил Тихоокеанского флота в "территориальных водах Российской Федерации".
Победительница Нацотбора: Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash
Финал Национального отбора на "Евровидение-2022" прошел в формате телевизионного концерта, а сайт "Сегодня" вел текстовую трансляцию. После того, как выступили все конкурсанты, открылись линии для голосования. Согласно правилам, все баллы от зрителей суммируются с оценками жюри.