Макрон поговорив із Зеленським, а підводний човен США виявили біля Курильських островів — головні новини за ніч

Перед цим Еммануель Макрон зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, а до Міноборони РФ зробили заяву

Макрон зателефонував Зеленському, а підводний човен США використовував самохідний імітатор. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Макрон поговорив із Зеленським: подробиці

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 12 лютого провели переговори у телефонному режимі. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter президент України. Серед іншого Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за візит до України.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові п'яний співробітник ДБР влаштував перегони з поліцією

В суботу, 12 лютого, у Харкові працівник Державного бюро розслідувань (ДБР) на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився працівником Бюро. Наявність у крові алкоголю підтверджено оглядом.

Чоловік, котрий був за кермом, представився співробітником ДБР. Колаж "Сьогодні"

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Налякали росіян: підводний човен США виявили біля Курильських островів

12 лютого до району острова Уруп Курильської гряди увійшов підводний човен Сполучених Штатів Америки типу "Вірджинія". Зазначається, що в цей момент ам проходили планові навчання сил Тихоокеанського флоту у "територіальних водах Російської Федерації".

Підводний човен США використав самохідний імітатор. / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможниця Нацвідбору: Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" відбувся у форматі телевізійного концерту , а сайт "Сегодня" вів текстову трансляцію Після того як виступили всі конкурсанти, відкрилися лінії для голосування. Згідно з правилами, всі бали від глядачів підсумовуються оцінками журі.

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