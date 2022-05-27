Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мальчик из уничтоженного Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: о чем рассказал ребенок

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мальчик сейчас находится на попечении супружеской пары, которая живет в Киеве
Мальчик из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону
Мальчик из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону / Фото: Коллаж: Сегодня

Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.

В нем маленький украинец рассказал о своей самой главной мечте:

Реклама

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы поскорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хочу, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо за помощь нам. Мы победим. У меня живет кошка Фрося. Отправляю вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю. Илья. 6 лет", – говорится в письме.

Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.
Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.
Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.
Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.
Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.
Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.
1/3

Вся семья Ильи погибла из-за войны войны : мама при взрыве моста, папа пропал без вести Бабушка и дедушка привели ребенка с документами волонтеров, позже их тела нашли расстрелянными. Илья 3 недели сидел под бомбежками, затем вышел пешком из Мариуполя в Бердянск вместе с волонтерами.

Реклама

Сегодня мальчик находится на попечении супружеской пары, которая живет в Киеве. Они хотят стать официальными опекунами Ильи сразу после окончания войны.

Кроме того, небезразличным к истории Ильи остался футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова. Клуб активно участвует в судьбе мальчика, помогает материально, а директор по футболу Дарио Срна готов лично передать письмо мальчика премьер-министру Британии.

Ранее мы рассказывали о музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова — это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Реклама

Также мы писали о многомилионной помощи для украинцев от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 27 мая
1
Личный состав 29750
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артиллерия 623
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2226
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28942.83

Bitcoin Cash (BCH)

180.95

Binance Coin (BNB)

298.12

Ethereum (ETH)

1766.72

Litecoin (LTC)

62.69

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять