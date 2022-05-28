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"Маму убили на моих глазах": девушка из Бучи поделилась ужасной историей из жизни

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 мая, 16:54
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Свою историю девушка рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Девушка воочию увидела зверства оккупантов
Девушка воочию увидела зверства оккупантов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Таня – студентка из Бучи. Однажды, когда девочка возвращалась с родителями от бабушки, на ее глазах русский снайпер убил маму. Пуля вошла в голову. Таня бросилась к маме, которая лежала с открытыми глазами, но смотрела уже в никуда. По асфальту растекалась кровь... Она еще дышала, но Таня надеется, что мама уже ничего не понимала и не чувствовала.

Отца девушки оккупанты похитили с места расстрела его жены и вывезли на допрос с мешком на голове. Тело мамы позволили забрать с дороги только дедушке Тане – он когда-то воевал в Афганистане и смог уговорить военных отдать тело дочери.

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Таня уверена, что собственные истории о трагедии войны нужно записывать и рассказывать, чтобы смерти мирных жителей Украины не превратились в сухую статистику. Смотрите и слушайте историю Тани по ссылке.

Свою историю Таня доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова — это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 15 тысяч историй.

Как рассказать свою историю Фонду?

Рассказать свою историю Фонду можно придерживаясь простых шагов:

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  • написать вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • пригласить друзей и родных приобщиться;
  • посетить портал Музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

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