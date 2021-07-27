Масштабное ДТП с украинцами в Польше: пострадавший скончался в больнице

В результате ДТП погибли уже два человека – полицейские расследуют инцидент

Количество жертв ДТП в Польше увеличилось. Коллаж "Сегодня"

В больнице скончался украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса 24 июля. Всего в результате аварии погибли два человека, еще трое в больнице.

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Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць в эфире телеканала "Украина 24".

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Как известно, на прошлой неделе в Лодзинском воеводстве пьяная женщина на автомобиле Nissan Qashqai въехала в автобус. Консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

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Напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека.

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Кроме того, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением "Киев – Кишинев" столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности