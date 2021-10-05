Масштабный сбой в Facebook и голодовка Саакашвили — главные новости за ночь

Соцсеть Facebook не работала более 6 часов, а Михеил Саакашвили решил голодать до "конца жизни"

Соцсеть Facebook не работала во всем мире, а Михеил Саакашвили не намерен принимать медицинскую помощь в тюрьме/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Иногда они взлетают. В РФ испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

Россия продолжает бряцать оружием. ВМФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Реклама

Ракета поразила условную цель/Коллаж: Сегодня

Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов за вечер

Из-за глобального сбоя в Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger американский программист Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов. В списке миллиардеров Forbes он опустился на 6 место. Социальные сети не работали более 6 часов. Вероятно, сбой произошел из-за обновления протокола динамической маршрутизации (BGP).

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой/Коллаж: Сегодня

Реклама

Саакашвили решил голодать до "конца жизни"

Адвокат Ника Гварамия зачитала журналистам новое письмо бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, которое он написал в СИЗО Рустави. В письме сказано, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

В тюрьме Рустави Михаил Саакашвили не намерен принимать медицинскую помощь / Коллаж "Сегодня"

В Одессе не хватает медиков в опорных больницах с COVID-19

Наиболее проблемным моментом работы опорных стационаров в Одессе является нехватка кадров – врачей-анестезиологов, среднего и младшего медицинского персонала. Сейчас активно ведутся переговоры по привлечению медиков к работе в опорных больницах, а также готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинет министров Украины.

Реклама