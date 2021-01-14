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Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале – глава Минздрава

14 января, 23:10

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сейчас идут переговоры с производителями вакцин

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, переговоры с производителями вакцин позволило Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране", – заявил глава Минздрава.

Напомним, почему вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Как известно, Украина также закупит китайскую вакцину от коронавируса от компании Sinovac Biotech, если ее эффективность составит не менее 70%.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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