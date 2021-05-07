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Медицина, сиротство и Донбасс: Фонд Ахметова выпустит сериал о помощи украинцам (фото)

7 мая, 16:34

Виталий Семченко Виталий Семченко

За все время существования проекта лекарства и продуктовые наборы получили 3,5 млн жителей Донбасса

/ Фото: Фонд Рината Ахметова

В мае Фонд Рината Ахметова запустит мини-сериал, который расскажет о борьбе с COVID-19, поддержке детей-сирот и переселенцев с оккупированного Донбасса.

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"Рабочее название – "Сила Помощи одного человека". Каждая серия – до трех минут, основана на реальных событиях. Герои – собирательные образы, которые впитали в себя десятки, сотни, а иногда и тысячи историй наших благополучателей, волонтеров и партнеров", – рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда.

Короткометражки, созданием которых занималось креативное агенство STRILA, будут посвящены самым масштабным проектам Фонда – "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 скорых для Украины", о Гуманитарном Штабе Рината Ахметова и программе "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!".

/ Фото: Фонд Рината Ахметова

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/ Фото: Фонд Рината Ахметова

По словам авторов, особенно драматичным получился мини-фильм о Гуманитарном Штабе Рината Ахметова. Это крупнейшая программа Фонда, которая с 2014 года помогает предотвратить гуманитарную катастрофу на востоке Украины. За все время существования проекта лекарства и продуктовые наборы получили 3,5 млн жителей Донбасса.

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/ Фото: Фонд Рината Ахметова

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/ Фото: Фонд Рината Ахметова

/ Фото: Фонд Рината Ахметова

Напомним, ранее рассказывалось, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.

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