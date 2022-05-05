Мэр Ивано-Франковска обвинил представителей ЛГБТИК в непатриотизме – Денисова

Равенство прав и свобод гарантировано Основным законом Украины

Людмила Денисова заявила, что мэр Ивано-Франковска допустил гомофобные высказывания о представителях ЛГБТИК. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Во время мониторинга СМИ была обнаружена информация о нарушении прав и свобод представителей ЛГБТИК-сообщества мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

Что произошло

По ее словам, во время интервью YouTube-канала "РОЗМОВА" мэр сказал, что "гей не может быть патриотом".

"Такие гомофобные высказывания запрещены антидискриминационным законодательством Украины в мирное время. Сегодня, когда украинское общество демонстрирует беспрецедентное единство в обеспечении отпора вооруженной агрессии российской федерации против нашей Родины, распространять язык вражды, делить украинцев на "патриотов" и "не патриотов", публично выражать свои предвзятые суждения по отдельным категориям граждан категорически недопустимо!" – написала омбудсмен.

Она отметила, что равенство прав и свобод без каких-либо привилегий и ограничений гарантировано основным законом Украины.

"Такие высказывания городского головы унижают честь и достоинство представителей ЛГБТИК-сообщества, которые наравне со всеми другими гражданами Украины стоят на защите нашего государства: борются за независимость Украины в бою, осуществляют волонтерскую деятельность, оказывают гуманитарную помощь, фиксируют военные преступления страны-агрессора", – заявила Денисова.

Кроме этого, Уполномоченный направила представление мэру с требованием "неукоснительно соблюдать требования антидискриминационного законодательства и принести публичные извинения за гомофобные высказывания".

Реклама

"Обратилась к главе Национальной полиции Украины о проведении проверки указанной информации и принятии мер реагирования с учетом наличия признаков разжигания вражды относительно представителей ЛГБТИК-сообщества и нарушения равноправия граждан", – указала она.

Напомним, Людмила Денисова рассказала, что делать принудительно депортированным в Россию гражданам Украины. В частности, омбудсмен посоветовала избегать любых манипуляций с паспортом.

Читайте также: