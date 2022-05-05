Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Мер Івано-Франківська звинуватив представників ЛГБТІК у непатріотизмі – Денісова

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 19:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівність прав і свобод гарантована Основним законом України
Людмила Денісова заявила, що мер Івано-Франківська припустився гомофобних висловлювань про представників ЛГБТІК.
Людмила Денісова заявила, що мер Івано-Франківська припустився гомофобних висловлювань про представників ЛГБТІК. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Під час моніторингу ЗМІ було виявлено інформацію про порушення прав і свобод представників ЛГБТІК-спільноти мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим.

Про це повідомила в Telegram Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

Що сталося

За її словами, під час інтерв’ю YouTube-каналу "РОЗМОВА" мер сказав, що "гей не може бути патріотом".

"Такі гомофобні висловлювання є забороненими антидискримінаційним законодавством України в мирний час. Сьогодні, коли українське суспільство демонструє безпрецедентну єдність в забезпеченні відсічі збройної агресії російської федерації проти нашої Батьківщини, поширювати мову ворожнечі, ділити українців на "патріотів" та "не патріотів", публічно висловлювати свої упереджені судження щодо окремих категорій громадян категорично неприпустимо!" – написала омбудсмен.

Вона зазначила, що рівність прав і свобод без будь-яких привілеїв та обмежень гарантована основним законом України.

"Такі висловлювання міського голови принижують честь і гідність представників ЛГБТІК-спільноти, які нарівні з усіма іншими громадянами України стоять на захисті нашої держави: борються за незалежність України в бою, здійснюють волонтерську діяльність, надають гуманітарну допомогу, фіксують воєнні злочини країни-агресора", – заявила Денісова.

Крім цього, Уповноважений направила подання меру з вимогою "неухильно дотримуватися вимог антидискримінаційного законодавства та принести публічні вибачення за гомофобні висловлювання".

Реклама

"Звернулася до голови Національної поліції України щодо проведення перевірки зазначеної інформації та вжиття заходів реагування з огляду на наявність ознак розпалювання ворожнечі щодо представників ЛГБТІК-спільноти та порушення рівноправності громадян", – вказала вона.

Нагадаємо, Людмила Денісова розповіла, що робити примусово депортованим до Росії громадянам України. Зокрема, омбудсмен порадила уникати будь-яких маніпуляцій із паспортом.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 травня
1
Особовий склад 24 700
Особовий склад
2
Літаки 196
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артилерія 499
Артилерія
7
Засоби ППО 83
Засоби ППО
8
РСЗВ 169
РСЗВ
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1007
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37136.44

Bitcoin Cash (BCH)

277.98

Binance Coin (BNB)

381.3

Ethereum (ETH)

2763.19

Litecoin (LTC)

98.18

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,80 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти