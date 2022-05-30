Мэр Мелитополя выдвинул две версии взрыва возле дома предателя Балицкого

Российские оккупанты могут делать зачистку коллаборантов

Иван Федоров отреагировал на взрыв в Мелитополе. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мелитополе российские войска, вероятно, пытаются убрать коллаборантов, которыми они недовольны. Это одна из версий утреннего взрыва возле дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого. Кроме того, могло быть сопротивление украинцев.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Как заявил на брифинге городской голова Иван Федоров, существует две версии утреннего взрыва авто в центре Мелитополя:

Оккупанты пытаются избавиться от коллаборантов, которыми они недовольны.

"Думаю, что это рашисты делают зачистку коллаборантов, которые недостаточно выполняют то, что они обещали. Это мы видели в Энергодаре, Токмаке, и сейчас это продолжается в Мелитополе", – сказал мэр.

Сопротивление украинцев вместе с правоохранительными органами.

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"Но эту версию мы услышим от наших правоохранительных органов позже", – подчеркнул Федоров.

Что было ранее?

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Это произошло в 7:50 утра. По предварительной информации, взорвалось в районе дома псевдогубернатора региона Евгения Балицкого. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.

По предварительным данным, взорвалось в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Не исключено, что сработали диверсанты.

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По предварительной информации, ранение получила дочь покойного Олега Балицкого (это родной брат фейкового губернатора и предателя Украины Евгения Балицкого. – Ред.).

Местное издание "РИА Мелитополь" опубликовало кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

"Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева – дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора – предателя Украины Евгения Балицкого", – пишут журналисты.

Захватчики оградили центральную площадь, где находится ДК им. Шевченко, в котором оккупанты организовали свою "военно-гражданскую администрацию".

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