Метадон в крови Полякова и тревожное заявление ВОЗ о пандемии COVID-19 — главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Уже началась регистрация. США возобновили лотереи для выдачи грин-карт
Администрация президента США Джо Байдена заявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которой выдают грин-карты. Сейчас идет регистрация на лотерею в 2023 году.
Далее по теме
Был ли метадон в крови Полякова? В МВД дали ответ
В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в крови умершего нардепа Антона Полякова нашли следы алкоголя и метадона. По словам спикера МВД Артема Шевченко, правоохранители еще не пришли ни к каким выводам, подозрения тоже никому не предъявляли.
Расслабляться рано. В ВОЗ сделали тревожное заявление о пандемии COVID-19
Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии COVID-19. Однако появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии.
Двое умерших и девять пострадавших: подробности жуткого ДТП под Одессой
В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика. В результате инцидента 2 человека погибли, еще 9 — получили травмы.