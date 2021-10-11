Метадон в крови Полякова и тревожное заявление ВОЗ о пандемии COVID-19 — главные новости за ночь

В МВД дали ответ, был в крови Полякова метадон, а ВОЗ заявила об угрозе новых штаммов коронавируса

В крови Антона Полякова обнаружили метадон, а пандемия COVID-19 пока будет продолжаться/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Уже началась регистрация. США возобновили лотереи для выдачи грин-карт

Администрация президента США Джо Байдена заявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которой выдают грин-карты. Сейчас идет регистрация на лотерею в 2023 году.

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Регистрация на лотерею началась заранее/Коллаж: Сегодня

Был ли метадон в крови Полякова? В МВД дали ответ

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в крови умершего нардепа Антона Полякова нашли следы алкоголя и метадона. По словам спикера МВД Артема Шевченко, правоохранители еще не пришли ни к каким выводам, подозрения тоже никому не предъявляли.

У копов есть две версии смерти Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

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Расслабляться рано. В ВОЗ сделали тревожное заявление о пандемии COVID-19

Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии COVID-19. Однако появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии.

Не исключено, что в мире могут появиться новые штаммы коронавируса/Коллаж: Сегодня

Двое умерших и девять пострадавших: подробности жуткого ДТП под Одессой

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика. В результате инцидента 2 человека погибли, еще 9 — получили травмы.

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