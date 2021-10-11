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СЬОГОДНІ Новини України

Метадон у крові Полякова і тривожна заява ВООЗ про пандемію COVID-19 — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 жовтня, 06:00
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У МВС дали відповідь, чи був у крові Полякова метадон, а ВООЗ заявила про загрозу нових штамів коронавірусу
У крові Антона Полякова виявили метадон, а пандемія COVID-19 поки що триватиме/Колаж: Сьогодні
У крові Антона Полякова виявили метадон, а пандемія COVID-19 поки що триватиме/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Вже почалася реєстрація. США відновили лотереї для видачі грін-карт

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про відновлення імміграційної лотереї, переможцям якої видають грін-карти. Нині йде реєстрація на лотерею у 2023 році.

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Реєстрація на лотерею почалася заздалегідь/Колаж: Сьогодні
Реєстрація на лотерею почалася заздалегідь/Колаж: Сьогодні

Чи був метадон у крові Полякова? У МВС дали відповідь

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що у крові померлого нардепа Антона Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону. За словами речника МВС Артема Шевченка, правоохоронці ще не прийшли ні до яких висновків, підозри теж нікому не висунули.

У копів є дві версії смерті Антона Полякова
У копів є дві версії смерті Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні

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Розслаблятися рано. У ВООЗ зробили тривожну заяву про пандемію COVID-19

Людство подолало майже 60% шляху для виходу з пандемії COVID-19. Однак поява нових штамів коронавірусу й інші несподівані перешкоди можуть значно віддалити завершення пандемії.

Не виключено, що у світі можуть з'явитися нові штами коронавірусу/Колаж: Сьогодні
Не виключено, що у світі можуть з'явитися нові штами коронавірусу/Колаж: Сьогодні

Двоє померлих і дев'ять постраждалих: подробиці моторошної ДТП під Одесою

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і вантажівки. У результаті інциденту 2 людини загинули, ще 9 — отримали травми.

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В крові водіїв транспортних засобів алкоголю не виявили/Колаж: Сьогодні
В крові водіїв транспортних засобів алкоголю не виявили/Колаж: Сьогодні

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