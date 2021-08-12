МИД направил ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" России на Донбасс

РФ в очередной раз проигнорировала неоднократные предупреждения и отправила на оккупированные территории так называемый "гуманитарный груз"

МИД Украины возмущен очередным "гумконвоем" из России / коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины направило протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправного направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев". Очередной Россия отправила на оккупированную часть Донбасса 12 августа.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

Очередное нарушение

В украинском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в четверг через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях был направлен 102-й т. н. "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении двух автомобилей МЧС РФ.

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", – заявили в МИД.

Украина направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к России прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и придерживаться международного права и украинского законодательства.

Регулярные "гумконвои" на Донбасс

Очередное нарушение Россией госграницы Украины и международного и украинского законодательства стало одним из многих длинной череде подобных фактов.

В декабре 2020 года на оккупированные территории прибыл 101-й якобы "гуманитарный груз" из России. Тогда из СМИ стало известно, что в Луганск и Донецк прибыли российские грузовики, которые доставили 23,8 тонны якобы медикаментов и медицинского оборудования.

До этого российская колонна грузовиков очередной раз незаконно пересекла границу Украины с 100-й партией "помощи для оккупированных территорий в ноябре тогоже года.

Еще один "гумконвой" был в конце октября.

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Всего с начала войны Россия отправила на оккупированные территории Донбасса более 85 тыс. тонн грузов.

Напомним, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на Донбасс и обеспечить доступ представителей "Международного комитета Красного Креста" к задержанным, подчеркнув, что она должна прекратить отправлять на Донбасс свои "гуманитарные конвои".