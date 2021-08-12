МЗС направило ноту протесту через черговий "гумконвой" Росії на Донбас

РФ учергове проігнорувала неодноразові попередження і відравила на окуповані території так званий "гуманітарний вантаж"

МЗС України обурене черговим "гумконвоєм" із Росії / колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України направило протест у зв'язку з продовженням Російською Федерацією протиправного направлення на територію України так званих "гуманітарних конвоїв". Черговий Росія відправила на окуповану частину Донбасу 12 серпня.

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Про це повідомила прес-служба МЗС.

"Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги,", – йдеться в заяві.

Чергове порушення

В українському зовнішньополітичному відомстві уточнили, що в четвер через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях був направлений 102-й т. зв. "гуманітарний конвой" у складі 7 вантажних автомобілів і в супроводі двох автомобілів МНС РФ.

"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.", – наголосили у МЗС.

Україна направила російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до Росії припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і дотримуватися міжнародного права та українського законодавства.

Регулярні "гумконвої" на Донбас

Чергове порушення Росією держкордону України і міжнародного та українського законодавства стало одним із багатьох у довгій низці подібних фактів.

У грудні 2020 року на окуповані території прибув 101-й нібито "гуманітарний вантаж" з Росії. Тоді зі ЗМІ стало відомо, що в Луганськ і Донецьк прибули російські вантажівки, які доставили 23,8 тонни нібито медикаментів і медичного обладнання.

До цього російська колона вантажівок вкотре незаконно перетнула кордон України з 100-ю партією "допомоги для окупованих територій у листопаді тогож року.

Ще один "гумконвой" був наприкінці жовтня.

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Загалом із початку війни Росія відправила на окуповані території Донбасу понад 85 тис. тонн вантажів.

Нагадаємо, постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс закликала Росію сприяти в доставці міжнародної гуманітарної допомоги на Донбас і забезпечити доступ представників "Міжнародного комітету Червоного Хреста" до затриманих, підкресливши, що вона повинна припинити відправляти на Донбас свої "гуманітарні конвої".