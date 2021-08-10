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Россия притесняет верующих в Крыму – реакция МИД Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук
10 августа, 21:21
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Министерство иностранных дел Украины считает инцидент в монастыре доказательством системных репрессий в оккупированном Крыму
МИД возмутился действиями оккупационных властей / Коллаж "Сегодня"
МИД возмутился действиями оккупационных властей / Коллаж "Сегодня"

Как очередное доказательство системных репрессий и попытку вытеснить Православную церковью Украины с оккупированного Крыма расценила Украина воскресный инцидент в мужском монастыре в селе Балки Белогорского района полуострова.

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Такая оценка значится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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"Рассматриваем этот шаг как очередное доказательство системной репрессивной политики государства-оккупанта, направленный на вытеснение ПЦУ из оккупированного полуострова", – сказано в заявлении МИД Украины.

Киев напомнил, что Россия как государство-оккупант должна соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права, и прекратить притеснения любых религиозных общин в Крыму.

Нападение на церковь

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Напомним, что 8 августа крымские "представители силовых структур" оккупационных властей во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины. Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. На всех участников составили административные протоколы за якобы нарушение норм законодательства России.

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"Так называемые силовые структуры Крыма, группы неизвестных лиц в гражданском и российские военнослужащие совершают насилие над верующими и священниками. Священники Православной церкви Украины в Крыму не могут совершать обряды и молебен в своих церквях, подвергаются преследованиям, большинство из них были вынуждены покинуть полуостров", – говорится в заявлении министерства.

Притеснения верующих

Напомним, что нападки на украинские церкви начались в Крыму сразу после аннексии полуострова в 2014 году.

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