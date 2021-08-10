Россия притесняет верующих в Крыму – реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины считает инцидент в монастыре доказательством системных репрессий в оккупированном Крыму

МИД возмутился действиями оккупационных властей / Коллаж "Сегодня"

Как очередное доказательство системных репрессий и попытку вытеснить Православную церковью Украины с оккупированного Крыма расценила Украина воскресный инцидент в мужском монастыре в селе Балки Белогорского района полуострова.

Реклама

Такая оценка значится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Рассматриваем этот шаг как очередное доказательство системной репрессивной политики государства-оккупанта, направленный на вытеснение ПЦУ из оккупированного полуострова", – сказано в заявлении МИД Украины.

Киев напомнил, что Россия как государство-оккупант должна соблюдать нормы международного права, в том числе и международного гуманитарного права, и прекратить притеснения любых религиозных общин в Крыму.

Нападение на церковь

Реклама

Напомним, что 8 августа крымские "представители силовых структур" оккупационных властей во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины. Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. На всех участников составили административные протоколы за якобы нарушение норм законодательства России.

"Так называемые силовые структуры Крыма, группы неизвестных лиц в гражданском и российские военнослужащие совершают насилие над верующими и священниками. Священники Православной церкви Украины в Крыму не могут совершать обряды и молебен в своих церквях, подвергаются преследованиям, большинство из них были вынуждены покинуть полуостров", – говорится в заявлении министерства.

Притеснения верующих

Напомним, что нападки на украинские церкви начались в Крыму сразу после аннексии полуострова в 2014 году.