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Министр культуры вакцинировался: Ткаченко показал фото и рассказал о самочувствии

12 марта, 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Александр Ткаченко разделил одну ампулу с врачами

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг, 11 марта, вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Считаю рекламу вакцинации от COVID-19 очень важным шагом. Все мы хотим безоговорочно заходить в кафе. Все мы хотим безопасно находиться среди других зрителей в кинотеатре", – написал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами.

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"Призываю всех украинских звезд и политиков принять участие в презентации вакцинации в нашей стране", – добавил он.

Как самочувствие спустя сутки?

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Министр уверяет, что уже сегодня, 12 марта, чувствует себя хорошо.

"Никаких симптомов любого недомогания нет. Давление 120 на 80. Температура 36,2", – написал он.

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Ранее мы писали, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко вакцинировался от COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 11 марта в Украине уже вакцинированы 29 378 человек. А недавно Минздрав внес изменения в дорожную карту вакцинации и разрешили делать прививки известным и публичным людям в случае, если кто-то из приоритетной группы отказывается от прививки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Киев прививка вакцинация коронавирус Александр Ткаченко

Источник: Сегодня

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