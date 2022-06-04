Минреинтеграции меняет номер горячей линии: куда звонить

Операторы предоставят консультацию по различным вопросам

С 3 июня изменился номер круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины изменило номер горячей линии. По ним операторы колл-центра, в частности, предоставят консультацию по работе гуманитарных коридоров

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Как отмечается, с 18:00 3 июня этого года единственным номером круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам является короткий номер 1548.

"По этому номеру операторы колл-центра предоставят консультацию по вопросам работы гуманитарных коридоров, помощи внутриперемещенным лицам, взаимодействию органов государственной власти местного самоуправления по обеспечению населения гуманитарными потребностями и т.д.", – говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что оперативное реагирование специалистов позволяет снизить социальное напряжение среди граждан, которым необходима помощь, и будет способствовать координации действий профильных государственных органов.

Напомним, запорожские медики получили комплекты снаряжения от украинского производителя. Передал их нашим защитникам известный спортсмен Денис Силантьев.

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