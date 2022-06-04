Мінреінтеграції змінює номер гарячої лінії: куда телефонувати наразі

Оператори нададуть консультацію з різноманітних питань

З 3 червня змінився номер цілодобової гарячої лінії Мінреінтеграції щодо кризових питань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України змінило номер гарячої лінії. За ним оператори кол-центру, зокрема, нададуть консультацію щодо роботи гуманітарних коридорів

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Як зазначається, від 18:00 3 червня цього року єдиним номером цілодобової гарячої лінії Мінреінтеграції з кризових питань є короткий номер 1548.

"За цим номером оператори кол-центру нададуть консультацію з питань роботи гуманітарних коридорів, допомоги внутрішньо переміщеним особам, взаємодії органів державної влади місцевого самоврядування щодо забезпечення населення гуманітарними потребами тощо", – йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що оперативне реагування спеціалістів дозволяє зменшити соціальну напругу серед громадян, яким необхідна допомога, й сприятиме координації дій профільних державних органів.

Нагадаємо, запорізькі медики отримали комплекти спорядження від українського виробника. Передав їх нашим захисникам відомий спортсмен Денис Силантьєв.

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