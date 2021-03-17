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Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield: Ляшко назвал причину

17 марта, 17:05

Виталий Семченко Виталий Семченко

Теперь этот промежуток составляет 12 недель

Министерство здравоохранения увеличило интервал между введением двух доз вакцины от коронавируса Covishield. Теперь этот промежуток составляет 12 недель.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Минздрав увеличил интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней", – сказано в сообщении.

Как рассказал главный санврач Виктор Ляшко, такое решение было принято на основе анализа публикации в медицинском журнале The Lancet, где разработчики вакцины утверждали, что максимальная эффективность первой дозы вакцины достигается в долгосрочной перспективе.

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Эффективность одной дозы вакцины составила 76% с 22 по 90 день, а если ввести вторую дозу после 12 недель, то эффективность возрастала до 81%.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не намерена отказываться от вакцины CoviShield от компании AstraZeneca, поставку новой партии этого препарата из Индии ожидают уже в конце марта.

Также мы писали, что в Украине первый человек получил вторую дозу препарата от коронавируса. Это первый случай полной вакцинации в нашей стране.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Минздрав вакцинация вакцина коронавирус Covishield
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