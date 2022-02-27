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Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 февраля, 09:57
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Речь идет только о дополнительных санкциях против небольшого перечня российских банков
Мир вводит различные санкции против РФ
Мир вводит различные санкции против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT – в совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT".

Об этом сообщает Украинская правда.

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Речь идет о дополнительных санкциях против небольшого перечня российских банков, что может подорвать их стабильность, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

"Например, "Газпрому" будет достаточно открыть счет в любом банке, не состоящем в "расстрельном списке" – и продолжать принимать платежи на его счета", – пишут на сайте.

Что происходит?

После широкомасштабного нападения российской армии на мирные украинские города весь мир осудил агрессию РФ и призвал немедленно вывести войска.

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В связи с беспрецедентным, нарушающим все мировые законы нападением, страны союзники (США и ЕС), ввели различные санкции против РФ, а также лично против Путина и его соратников.

Также страны договорились об отключении России от международной платежной системы SWIFT.

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фининститутами-участниками системы.

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Отключение от нее означало бы, что Россия не смогла бы проводить банковские платежи с банками, использующими SWIFT.

В них входят все операции с текущего и финсчета – экспорт, импорт, инвестиции. Население отключенной страны не сможет рассчитываться своими платежными картами за границей.

"Сегодня" также писали, какие санкции против российских банков вводит Байден, и рассказывали, какой удар может получить "Газпром".

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