Йдеться лише про додаткові санкції проти невеликого переліку російських банків

Світ запроваджує різні санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від SWIFT – у спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що лише "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT".

Про це повідомляє Українська правда.

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Йдеться про додаткові санкції проти невеликого переліку російських банків, що може підірвати їхню стабільність, але на експортний потенціал Росії ніяк не вплине.

"Наприклад, "Газпрому" буде достатньо відкрити рахунок у будь-якому банку, який не перебуває в "розстрільному списку" – і продовжити приймати платежі на його рахунки", – пишуть на сайті.

Що відбувається?

Після широкомасштабного нападу російської армії на мирні українські міста весь світ засудив агресію РФ та закликав негайно вивести війська.

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У зв'язку з безпрецедентним нападом, що порушує всі світові закони, країни союзники (США та ЄС) ввели різні санкції проти РФ, а також особисто проти Путіна та його соратників.

Також країни домовилися про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

SWIFT – це система обміну операційними та фінансовими повідомленнями між банками/фінінститутами-учасниками системи.

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Відключення від неї означало б, що Росія не змогла б робити банківські платежі з банками, які використовують SWIFT.

До них входять усі операції з поточного та фінрахунку – експорт, імпорт, інвестиції. Населення відключеної країни не зможе розраховуватись своїми платіжними картками за кордоном.

"Сьогодні" також писали, які санкції проти російських банків вводить Байден, і розповідали, який удар може отримати Газпром".