Мировые политики почтили память жертв трагедии в Бабьем Яру

Трагедия, унесшая жизни невинных людей, навсегда останется в памяти

Убийствами занимались люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем/Коллаж: Сегодня

Мировые политики выступили на церемонии чествования памяти жертв 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. В частности, в Киев прибыли президент Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Ицхак Герцог.

Ответственность перед историей

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Германия знает о своей ответственности перед историей, имея в виду события Второй мировой войны, и она останется навсегда.

Реклама

"Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей. Это ответственность, которая никогда не пройдет. Это ответственность за наше общее будущее", — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что более одного миллиона евреев стали жертвами "Холокоста от пуль" в Украине.

"Я сегодня здесь, чтобы напомнить — а мы должны напоминать о том, к чему могут привести безмерная ненависть, национализм, антисемитизм и расовая вражда. Мы должны напоминать и потому, что хорошего будущего без честной памяти не будет", — подчеркнул Штайнмайер.

Обещание перед человечеством

"И в наши дни также есть люди, которые отрицают, что был Холокост. Только за последние сутки мы слышали отвратительные проявления антисемитизма в Аушвице. Мы, как и все мировые лидеры, должны осуждать такие проявления антисемитизма, мы должны бороться со злом, с жестокостью для того, чтобы мы не забывали о той катастрофе, и то, к чему может привести молчание, антисемитизм и расизм. Мы должны пообещать человечеству с этого места, что никогда больше не повторится Бабий Яр", — сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

По его словам, Бабий Яр стал "самой большой братской могилой в Европе".

"Не было более страшного убийства, чем убийство пулями в Холокост. И самое страшное, что солнце светило и птицы пели. В течение двух суток работали пулеметы нацистов, и были перечеркнуты судьбы десятков тысяч евреев, киевлян, целых семей", — подчеркнул герцог.

Кроме того, президент Израиля добавил, что у еврейского народа есть сложная история на украинской земле, где была одна из сильнейших еврейских общин в мире.

Реклама

Реакция Энтони Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен тоже почтил память погибших во время расстрела в Бабьем Яру, однако в формате видеообращения.

Рассказывая об ужасной трагедии, Блинкен сообщил, что жертв в Бабьем Яру силой заставили спуститься в яму, где им приказали ложиться ровными рядами сверху на тех, кого уже казнили.

"Подходил стрелок и стрелял каждому еврею в шею. Непрерывно, независимо – в мужчин, женщин, детей", — рассказал Блинкен.

Людей расстреливали в течение двух дней.

Реклама

"Убийцы работали посменно. Кое-кто из них отдыхал у костра рядом, чтобы пообщаться между собой и выпить кофе. Не все, кого расстреливали, погибали сразу. Некоторые задыхались под тяжестью тел", — сказал госсекретарь США.

Кроме того, он добавил, что позже те, кто выжили, рассказывали, что земля вокруг оврага двигалась и стонала в течение нескольких дней после массовых расстрелов, как будто бунтовала против того, что ей приходилось принимать.

"Чествуя 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, мы помним, что и жертвы, и преступники были людьми. Каждый из евреев, убитых в те первые два дня, был мужчиной или женщиной, мальчиком или девочкой, каждый со своей жизнью, склонностями и надеждами. И каждый из десятков тех, кто нажимал на курок, также был человеком, который сделал собственный выбор", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Трагедия в Бабьем Яру

По информации Википедии, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреев и цыган — по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, подпольщиков, членов Организации украинских националистов (преимущественно членов ОУН-м), заложников, "саботажников", нарушителей комендантского часа и других. Только за два дня в сентябре 1941 года там расстреляли почти 34 000 евреев.

Читайте также