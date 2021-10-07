Світові політики вшанували пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру

Трагедія, що забрала життя невинних людей, назавжди залишиться в пам'яті

Вбивствами займалися люди з усієї Німеччини та інших країн, що перебували під нацистським контролем/Колаж: Сьогодні

Світові політики виступили на церемонії вшанування пам'яті жертв 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Зокрема, до Києва прибули президент Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ.

Відповідальність перед історією

Президент Федеративної Республіки Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що Німеччина знає про свою відповідальність перед історією, маючи на увазі події Другої світової війни, і ця відповідальність залишиться назавжди.

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"Ми, німці, знаємо про свою відповідальність перед історією. Це відповідальність, яка ніколи не пройде. Це відповідальність за наше спільне майбутнє", — заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він зазначив, що більш ніж один мільйон євреїв стали жертвами "Голокосту від куль" в Україні.

"Я сьогодні тут, щоб нагадати — а ми повинні нагадувати — про те, до чого можуть призвести безмірна ненависть, націоналізм, антисемітизм і расова ворожнеча. Ми повинні нагадувати і тому, що хорошого майбутнього без чесної пам'яті не буде", — підкреслив Штайнмаєр.

Обіцянка перед людством

"І в наші дні також є люди, які заперечують, що був Голокост. Тільки за останню добу ми чули огидні прояви антисемітизму в Аушвіці. Ми, як і всі світові лідери, повинні засуджувати такі прояви антисемітизму, ми повинні боротися зі злом, з жорстокістю для того, щоб ми не забували про ту катастрофу, і те, до чого може прихвести мовчання, антисемітизм і расизм. Ми повинні пообіцяти людству з цього місця, що ніколи більше не повториться Бабин Яр", — сказав президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ.

За його словами, Бабин Яр став "найбільшою братською могилою в Європі".

"Не було більш страшного вбивства, ніж вбивство кулями в Голокост. І найстрашніше, що сонце світило і птахи співали. Протягом двох діб працювали кулемети нацистів, і були перекреслені долі десятків тисяч євреїв, киян, цілих сімей", — підкреслив Герцоґ.

Крім того, президент Ізраїлю додав, що у єврейського народу є складна історія на українській землі, де була одна з найсильніших єврейських громад у світі.

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Реакція Ентоні Блінкена

Державний секретар США Ентоні Джон Блінкен теж вшанував пам'ять загиблих під час розстрілу в Бабиному Яру, однак у форматі відеозвернення.

Розповідаючи про жахливу трагедію, Блінкен повідомив, що жертв у Бабиному Яру силою змусили спуститися в яму, де їм наказали лягати рівними рядами зверху на тих, кого вже стратили.

"Підходив стрілок і стріляв кожному єврею в шию. Безперервно, незалежно – в чоловіків, жінок, дітей", — розповів Блінкен.

Людей розстрілювали протягом двох днів.

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"Вбивці працювали позмінно. Дехто з них відпочивав біля багаття поруч, щоб поспілкуватися між собою і випити кави. Не всі, кого розстрілювали, гинули відразу. Деякі задихалися під вагою тіл", — сказав держсекретар США.

Крім того, він додав, що згодом ті, хто вижили, розповідали, що земля навколо яру рухалася і стогнала протягом декількох днів після масових розстрілів, наче бунтувала проти того, що їй доводилося приймати.

"Вшановуючи 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру, ми пам'ятаємо, що і жертви, і злочинці були людьми. Кожен з євреїв, убитих в ті перші два дні, був чоловіком або жінкою, хлопчиком або дівчинкою, кожен зі своїм життям, схильностями і надіями. І кожен з десятків тих, хто натискав на курок, також був людиною, яка зробила власний вибір", — підкреслив Ентоні Блінкен.

Трагедія в Бабиному Яру

За інформацією Вікіпедії, під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреїв і циган — за етнічною ознакою, а також партійних і радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, "саботажників", порушників комендантської години та інших. Тільки за два дні у вересні 1941 року там розстріляли майже 34 000 євреїв.

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