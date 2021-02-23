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Митинг на Банковой: толпа штурмует Офис президента (видео)

23 февраля, 20:46

Игорь Серов Игорь Серов

Поддержка Стерненко пошла стенкой на правоохранителей

Возле Офиса президента произошли стычки митингующих с правоохранителями. Поддержка активиста Сергея Стерненко пошла на кордон полиции – "стенка на стенку". Прорвать оцепление не вышло, передает корреспондент сайта "Сегодня" с места событий.

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Протестующие сначала бросали снежки в кордон полиции, потом в ход пошли фаеры. В сторону правоохранителей, по словам очевидцев, также распыляли что-то из баллончиков, взрываются петарды. Силовики заходят в толпу и разделяют ее на части, самых рьяных выводят из толпы. С двоих правоохранителей протестующие сорвали шлемы.

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Как мы сообщали ранее, возле Офиса президента более тысячи протестующих.

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