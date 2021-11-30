Могут продаваться на рынках: в Украину завезли 16 тонн кабачков с нитратами

В Украину из Турции доставили две партии свежих кабачков с повышенным уровнем нитратов. Овощи могут продаваться на прилавках рынков.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Детали
15,9 тонны овощей доставили в Одессу. Исследование провела региональная лаборатория.
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"Согласно Экспертному заключению №006126i/21 от 25.11.2021г. кабачки свежие весом 15 900 кг (Импортер – ООО Алекс-Компани; Производитель: TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, TURKEY) по физико-химическому показателю (Нитраты) — не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
Предупреждение об опасности
Южное межрегиональное Главное управление предупреждает о возможности оборота и реализации этой продукции на территории региона.
"В случае ее обнаружения просим срочно информировать территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашей области", — добавили в Госпродпотребслужбе.
Изъятие продукции
В связи с этим операторы рынка призывают извлечь кабачки из упомянутой партии из оборота и в течение двух рабочих дней письменно проинформировать о выявленное несоответствие территориальный орган Госпродпотребслужбы.
В Украине продают опасные детские игрушки
Многие детские игрушки, которые продаются в Украине, изготовлены в Китае и соответствуют государственным стандартам качества. Из-за этого дети могут отравиться или получить травму.
Более 70% "игрушечного рынка" Украины заполонили дешевые китайские изделия. Эксперты призывают родителей избегать их покупки, ведь они могут содержать опасные для здоровья детей вещества.
Такие игрушки приводят к тяжелым последствиям, а именно:
- травмам;
- аллергиям;
- химическим отравлениям;
- инвалидности.
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