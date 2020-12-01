МОН инициирует дискуссию о школьном обучении с пяти лет

Речь о реформе образования пока не идет

Министерство образования и науки Украины не начинало реформу по переходу на школьное обучение начиная с пяти лет, этот вопрос пока только обсуждается и МОН готово услышать мнения и предложения.

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Об этом сообщила пресс-служба МОН в Facebook.

"Заголовки о том, что МОН уже начало реформу или пугает родителей, являются некорректными", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что введению обучения с 5 лет будут предшествовать длительные обсуждения с привлечением специалистов, которые будут учитывать в первую очередь особенности украинской школы и лучшые мировые практики.

"Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - сообщили в МОН.

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Там также отметили, что готовы услышать мнения и предложения по этому вопросу и предупредили, что процесс их обработки будет достаточно длительным и "точно не будет односторонним".

Напомним, ранее глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине рассматривают возможность начала образования в школах с пяти лет.

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