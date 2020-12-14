Морозы и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 14 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 14 декабря, в некоторых регионах выпадет мокрый снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на севере и в центре страны. Температура воздуха установится на уровне от -1 до 3 градусов выше нуля.

На востоке страны температура воздуха составит от -1 до 4 градусов тепла. Небо затянет тучами. В Харькове и Днепре ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В западных областях столбики термометров покажут от -1 до 4 градусов выше нуля.

А в южных областях температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла. В Одессе пройдет дождь.

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На остальной территории Украины будет облачно, но без осадков.

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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