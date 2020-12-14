Українська
$ 27,97
33,89
  1. Последние новости Украины

Морозы и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 14 декабря (карта)

14 декабря, 07:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 14 декабря, в некоторых регионах выпадет мокрый снег.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на севере и в центре страны. Температура воздуха установится на уровне от -1 до 3 градусов выше нуля.

На востоке страны температура воздуха составит от -1 до 4 градусов тепла. Небо затянет тучами. В Харькове и Днепре ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В западных областях столбики термометров покажут от -1 до 4 градусов выше нуля.

А в южных областях температура воздуха будет в пределах от 2 до 6 градусов тепла. В Одессе пройдет дождь.

Реклама

На остальной территории Украины будет облачно, но без осадков.

В тренде
С кислородом помогают фермеры: как украинские села выживают при COVID-19

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода зима регионы прогноз синоптики температура воздуха Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Не буду выполнять заказ на свой внешний вид": Зеленская ответила на критику хейтеровУкраина
Ледяной апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтра
Ледяной апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтраУкраина
Доллар устойчиво дешевеет: упадет ли курс ниже 28 гривен
Доллар устойчиво дешевеет: упадет ли курс ниже 28 гривенФинансы
Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания
Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания "тяжелой зимы"Украина
"Письма счастья"-2021: камер станет в 10 раз больше и ловить будут не только за скоростьАвто
Локдаун в январе: как его переживет экономика и бизнес
Локдаун в январе: как его переживет экономика и бизнесБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять