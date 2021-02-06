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Мороз, снегопады и ветер: холодный прогноз на ближайшие два дня

6 февраля, 23:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Киев морозы придут надолго

В Украине в воскресенье и понедельник, 7-8 февраля, ​​ожидается снижение температуры, а в большинстве западных областей, кроме Волыни и Ровенской области, в воскресенье будут снегопады и метели.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

В Киеве в воскресенье обещают морозы и порывистый ветер, к которым в понедельник из-за циклона присоединится снегопад.

"Мороз в Киеве продлится долго, конечно, с колебаниями, однако ближайшие две недели – да. По крайней мере, по предварительным прогнозам", – пишет синоптик.

Циклон принесет снегопад в воскресенье и на Закарпатье, правда там снег будет переходить в дождь, на остальной территории Украины 7 февраля – без существенных осадков.

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В ближайшую ночь на севере Украины температура вероятно опустится до 17-22 градусов мороза.

В понедельник синоптик также обещает снегопады и метели, а на Западе и Юге мокрый снег и даже дождь.

Из-за таких смешанных осадков будет гололед, налипание мокрого снега и другие типичные зимние неприятности.

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погода прогноз снегопад морозы погода в Киеве погода в Украине
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