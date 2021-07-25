Можно ли идти загорать? Как изменится погода в Украине 25 июля (карта)

Как прогнозируют синоптики, средняя температура в Украине будет колебаться в пределах +27-30 градусов

В стране снова жара. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 25 июля, погода в Украине будет солнечной и без осадков, хотя, в отличие от предыдущих дней, средняя температура днем не будет превышать +29 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере страны также будет солнечно и без осадков – днем температура будет колебаться в пределах +26-28 градусов, а вот ночью ожидается от +13 до +16 градусов.

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На западе синоптики днем прогнозируют температуру днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью ожидается от +13 до +16 градусов, осадков синоптики не прогнозируют.

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Прогноз синоптиков. Фото: Укргидрометцентр В тренде Жара вернется. Чего ожидать от погоды в Украине 25 июля – карта

В то же время в восточных регионах температура днем будет колебаться в пределах +26-30 градусов, ночью же температура будет достигать отметки +16 градусов.

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