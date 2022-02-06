"Мрія" с военной помощью от Дании прибыла в Украину, а в Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП – главные новости за ночь

У аэропорта Гостомеля собралось много зрителей, а автомобили-"фантомы" патрульной полиции появились на украинских дорогах 25 января

Самолет совершал посадку во время снегопада, а служебный автомобиль "фантом" получил повреждение. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Одессе не рады людям с ДЦП: охранник выгнал из торгового центра девушку с инвалидностью (видео)

Охранник торгового центра выгнал девушку с ДЦП из-за того, что она якобы "пугает людей". Скандал произошел в магазине возле Дерибасовской, в туристическом центре Одессы. Юристы заявляют – это незаконно. Подробности узнавала Дарья Сидоровская.

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"Пугаешь людей", "Тебя здесь не понимают", "Ты громко разговариваешь" – такие слова услышала в свой адрес 20-летняя Кристина, когда пришла купить кошелек.

Девушку попросили прийти в ТЦ с родителями. Коллаж "Сегодня"

"Мрія" с военной помощью от Дании прибыла в Украину (видео)

В Сети появились видеокадры, запечатлевшие посадку самолета АН-225 "Мрія" вблизи аэропорта Гостомеля (Киевская область). Соответствующий ролик опубликовал пользователь Сети Дмитрий Загуменный.

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"Больше 20 лет езжу мимо аэропорта "Гостомель" и ни разу не видел взлет или посадку АН-225 "Мрія". Но сегодня удача мне улыбнулась. Проезжал мимо за несколько минут до посадки, увидел огни взлетно-посадочной полосы и заснял посадку самого большого транспортного самолета в мире. Невероятное зрелище", — написал он.

Самолет совершал посадку во время снегопада. Коллаж "Сегодня"

В Украину везут таблетки от COVID-19, но не для всех: кому будут доступны (видео)

Первая партия таблеток против коронавируса прибудет в Украину уже совсем скоро. Это – американский препарат, он блокирует фермент, воспроизводящий генетический код коронавируса. Лекарство доказало свою эффективность против всех штаммов COVID-19, в том числе и "Дельты".

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В Киеве полицейский "фантом" попал в ДТП: женщина на Lexus протаранила автомобиль

Автомобиль-"фантом" патрульной полиции попал в ДТП на Воздухофлотском путепроводе в Киеве. Об этом сообщает первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

По его словам, в результате ДТП пострадавшие отсутствуют.

"Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", – добавил он.