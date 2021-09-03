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На Майдане повесили Мураева, но ненадолго: подробности скандала

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 сентября, 16:11
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Утром киевляне возмутились появлением рекламного баннера с лидером партии "Наши" на одном из символов Революции достоинства
Зачем кто-то повесил баннер с бывшим лидером "Оппозиционного блока" на один из символов Революции достоинства, пока неясно / Коллаж "Сегодня"
Зачем кто-то повесил баннер с бывшим лидером "Оппозиционного блока" на один из символов Революции достоинства, пока неясно / Коллаж "Сегодня"

Вокруг Дома профсоюзов в центре Киева, где во время Революции Достоинства в результате пожара погибли люди, опять разгорелся скандал. Утром 3 сентября оказалось, что на нем развесили огромный рекламный баннер с изображением лидера партии "НАШИ" и бывшего члена "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

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Об этом сообщили сразу несколько пользователей соцсетей, включая бывшего сотника Майдана Анатолия Медведя.

Через некоторое время на место выехали журналисты и адвокат рекламной компании, которая установила беннер.

По словам адвоката, все разрешительные документы на эту наружную рекламу у них есть и реклама не нарушает никакие законодательные нормы. Тем не менее ближе к обеду полотно с политиком было снято.

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Комментариев от партии "НАШИ" пока не поступало.

  • Напомним, в ночь на 19 февраля 2014 года во время Революции достоинства Дом профсоюзов почти полностью сгорел, а также обвалились конструкции между четвертым и пятым этажами. Официально признано, что там погиб один человек. Участники Майдана говорят о нескольких погибших.
  • Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор", базировавшийся в этом здании.
  • В 2018 году в отремонтированном помещении попытались открыть фаст-фуд KFC. Активисты воспротивились этому и компания отказалась здесь работать.
  • В этом году появилась информация, что в здании планируют открыть покерный клуб.

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