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"Мы европейцы": Ткаченко рассказал, как будет развиваться искусство в Украине после войны (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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31 марта, 13:21
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Отдельное внимание также должно уделяться детям, пострадавшим во время войны, потому что лучшая терапия для них – творчество
Александр Ткаченко прокомментировал изменения в украинском искусстве
Александр Ткаченко прокомментировал изменения в украинском искусстве / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о планах после войны. Важно сохранить баланс разнообразия из разных частей Украины, имеющих свои специфические культурные наработки. Это касается народных и художественных промыслов, которые не похожи от области к области, песен, подходов к представлениям или проектам кино.

Об этом Ткаченко рассказал в интервью Натальи Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Сейчаснесколько документальных групп работают над съемками (фильмов о войне – ред.). В том числе Дмитрий Комаров. Они снимают все эти события и у нас на выходе уже скоро будет несколько документальных проектов, достаточно качественных... Обсуждается вопрос о выделении существенных сумм на культуру, которая связана не только с реставрацией того, что было разрушено, но с программами, секторальными поддержками разных направлений культуры" , – заметил Ткаченко.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос, чтобы получить меньше денег на некоторые вещи, связанные, например, с поддержкой информационного вещания и охраны наследия.

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"Но мы и отдельно сейчас работаем над большим планом, в который должны быть аккумулированы более существенные средства после победы", – сказал Ткаченко.

Что будет важно после войны?

Ткаченко добавил: эта война показала, что, когда враг у ворот, то сразу украинцы способны объединиться, чтобы противостоять угрозе свободы и Родине. Министр культуры сказал, что сила украинского народа в единении разнообразия. Этот баланс разнообразия из разных частей Украины, имеющих специфические свои культурные наработки и наслоения, важно сохранить. Это касается народных и художественных промыслов, которые не похожи от области к области, песен, подходов к представлениям или проектам кино.

"Потому что мы интересны миру именно своим разнообразием, тем, что мы свободная нация, которая может по-разному культурным образом выражать свои проявления творчества. И важно также показать эту глубину, что мы действительно нация европейская. У нас есть культура диалога и мы можем в дальнейшем общаться так, чтобы любым способом доказать свою правду.Травма будет серьезна от этой войны, этих жертв. И такой переход в толерантное общество позволит культуре разными проявлениями расцвести так, чтобы мы могли ценить ту свободу, которую мы получим благодаря тому, что мы объединились" , – сказал Ткаченко.

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Будет ли уделяться особое внимание детям?

Сейчас многие украинские дети пострадали от войны. Ткаченко отметил, что у многих из них будет травма пережитого во время войны, поэтому лучше всего помочь детям арт-терапией.

"И сейчас мы знаем, что в первую очередь то, что говорят взрослые, какие вещи им нужны – детские книги, детские мультики, сериалы, то это то, где можно задействовать детишек с точки зрения, чтобы они что-то слепили или создали. Это самая большая. требование, которое мы слышим" , – сказал Ткаченко.

Украина решила нанести удар по главным пропагандистам Кремля

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных экономических и других санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Под санкции попали следующие российские пропагандисты:

  • Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК;
  • Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала";
  • Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";
  • Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";
  • Канделаки Тинатин Гивиевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ;
  • Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media";
  • Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
  • Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ;
  • Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today;
  • Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1";
  • Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий "Соловьев Live".

Среди юридических лиц санкции получат:

  • Акционерное общество "Первый канал";
  • Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР);
  • Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
  • АО "Газпром-медиа холдинг";
  • Открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";
  • АО "Телекомпания НТВ";
  • ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";
  • ООО "Акцепт" (телевизионный канал "Рен ТВ");
  • ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС";
  • ООО "иви.ру";
  • ООО "НТВ ПЛЮС".

По словам Ткаченко, списки будут расширены.

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