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"Ми європейці": Ткаченко розповів, як розвиватиметься мистецтво в Україні після війни (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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31 березня, 13:21
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Окрема увага також має приділятися дітям, які постраждали під час війни, тому що краща терапія для них – творчість
Олександр Ткаченко прокоментував зміни в українському мистецтві
Олександр Ткаченко прокоментував зміни в українському мистецтві / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів про плани після війни. Важливо зберегти баланс різноманітності з різних частин України, які мають свої специфічні культурні напрацювання. Це стосується народних та художніх промислів, які не схожі від області до області, пісень, підходів до вистав чи проєктів кіно.

Про це Ткаченко розповів в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Зараз кілька документальних груп працюють над зйомками (фільмів про війну – ред.). В тому числі Дмитро Комаров. Вони знімають всі ці події і ми на виході вже скоро матимемо кілька документальних проєктів, доволі якісних... Обговорюється питання щодо виділення суттєвих сум на культуру, яка пов’язана не тільки з реставрацією того, що було зруйновано, але з програмами, секторальними підтримками різних напрямків культури", – зауважив Ткаченко.

Він додав, що зараз стоїть питання, щоб отримати менші кошти на деякі речі, пов’язані, наприклад, з підтримкою інформаційного мовлення та охорони спадщини.

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"Але ми й окремо зараз працюємо над планом великим, в який має бути закумульовано суттєвіші кошти після перемоги", – сказав Ткаченко.

Що буде важливим після війни?

Ткаченко додав: ця війна показала, що коли ворог біля воріт, то одразу українці здатні єднатися, щоб протистояти загрозі свободи та Батьківщині. Міністр культури сказав, що сила українського народу у єднанні різноманіття. Цей баланс різноманіття з різних частин України, які мають специфічні свої культурні напрацювання і нашарування, важливо зберегти. Це стосується народних і художніх промислів, які не схожі від області до області, пісень, підходів до вистав чи проєктів кіно.

"Тому що ми цікаві світові саме своїм різноманіттям, тим, що ми вільна нація, яка може по-різному у культурний спосіб висловлювати свої прояви творчості. І важливо також показати цю глибину, що ми дійсно нація європейська. У нас є культура діалогу і ми можемо в подальшому спілкуватися так, щоб в будь-який спосіб довести свою правду. Травма буде серйозна від цієї війни, цих жертв. І такий перехід в толерантне суспільство дозволить культурі різними проявами розквітнути так, щоб ми могли цінувати ту свободу, яку ми отримаємо завдяки тому, що ми об‘єдналися", – сказав Ткаченко.

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Чи буде приділятися окрема увага дітям?

Наразі багато українських дітей постраждали від війни. Ткаченко зазначив, що в багатьох із них буде травма пережитого під час війни, тому краще всього допомогти дітям арт-терапією.

"І зараз ми знаємо, що в першу чергу те, що кажуть дорослі, які речі їм потрібні – дитячі книжки, дитячі мультики, серіали, то це те, де можна задіяти діточок з точки зору, щоб вони щось зліпили чи створили. Це найбільша вимога, яку ми чуємо", – сказав Ткаченко.

Україна вирішила завдати удару по головних пропагандистах Кремля

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних економічних та інших санкцій до фізичних та юридичних осіб РФ. Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Під санкції потрапили такі російські пропагандисти:

  • Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК;
  • Ернст Костянтин Львович, генеральний директор "Первого канала";
  • Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";
  • Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ "Газпром-Медіа Холдинг";
  • Канделакі Тінатін Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу ТНТ;
  • Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ "Редакція газети Известия", генеральний директор і президент видавничого дому "News Media";
  • Кисельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
  • Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ "Телекомпанія НТВ" з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ;
  • Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today;
  • Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу "Россия-1";
  • Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий "Соловйов Live".

Серед юридичних осіб санкції отримають:

  • Акціонерне товариство "Перший канал";
  • Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" (канал РТР);
  • Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні";
  • АТ "Газпром-медіа холдинг";
  • Відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ";
  • АТ "Телекомпанія НТВ";
  • ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації "ЗІРКА";
  • ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ);
  • ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКЛАМНИЙ АЛЬЯНС";
  • ТОВ "іві.ру";
  • ТОВ "НТВ ПЛЮС".

За словами Ткаченка, списки будуть розширені.

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