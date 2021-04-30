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Мы не были готовы: эпидемиолог о коронавирусе-двойном "мутанте"

30 апреля, 21:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ситуация, которая происходит сейчас с коронавирусом в Индии – результат одновременной циркуляции многих штаммов

Новые варианты коронавируса возникают тогда, когда идет одновременная циркуляция многих штаммов. Однако никто не был готов к двойному "мутанту".

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.

"Это не ошибка, возможно, это репликация одновременно в одной системе. Почему идет обмен и возникновение этих мутантов, который из них окажется для нас наиболее опасным, я бы сказала, что определяется не только одной какой-то мутацией, а суммацией мутаций", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, ситуация, которая происходит сейчас с коронавирусом в Индии, является результатом одновременной циркуляции многих штаммов и суммационного влияния произошедших мутаций.

В Индии ситуация с коронавирусом ужасающая – все близится к апокалипсису. В больницах нет кислорода, в реанимациях нет мест, а для сжигания трупов не осталось дров.

Напомним, что ранее в ВОЗ назвали три причины коллапса в Индии.

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