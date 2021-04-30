Ми не були готові: епідеміолог про коронавірус-подвійний "мутант"

Нові варіанти коронавірусу виникають тоді, коли йде одночасна циркуляція багатьох штамів. Однак ніхто не був готовий до подвійного "мутанту".
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград.
"Це не помилка, можливо, це реплікація одночасно в одній системі. Чому йде обмін і виникнення цих мутантів, який з них виявиться для нас найбільш небезпечним, я б сказала, що визначається не тільки однією якоюсь мутацією, а суммацією мутацій", – сказала епідеміолог.
За її словами, ситуація, яка відбувається наразі з коронавірусом в Індії, є результатом одночасної циркуляції багатьох штамів і суммаційного впливу мутацій, які виникли.
В Індії ситуація з коронавірусом жахлива – все наближається до апокаліпсису. У лікарнях немає кисню, в реанімаціях немає місць, а для спалювання трупів не залишилося дров.
Нагадаємо, що раніше у ВООЗ назвали три причини колапсу в Індії.
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