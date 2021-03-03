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На Бахмутке оккупанты ранили бойца ВСУ и нарвались на ответку

3 марта, 22:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Боевики обстреляли наши позиции в возле хутора Причепиловка

Недалеко от населенного пункта Причепиловка Луганской области российские оккупанты нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружие – один украинский военный получил пулевое ранение.

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Об этом сегодня, 3 марта, оперативно-тактическая группа "Север" сообщает на своей странице в Facebook.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь, говорится в сообщении.

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Справка: хутор Причепиловка расположен в нескольких километрах севернее трассы "Бахмутка", которая связывает украинский Северодонецк и оккупированный противником Луганск, и за которую ВСУ и боевики т.наз. "ЛНР" вели ожесточенные бои осенью 2014 года.

Напомним, оккупационные власти так называемой "ДНР" разрешили боевикам открывать огонь по позициям ВСУ. Причиной такого решения стало якобы нарушение режима тишины с украинской стороны.

В ответ на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук выразил протест в связи с отказом боевиков от перемирия на Донбассе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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раненые обстрелы бахмутка желобок потери ВСУ

Источник: Сегодня

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