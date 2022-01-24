На Буковель надвигается непогода: что нужно знать туристам

Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды на 25 января – может быть опасно

Утренний мелкий снег днем усилится и будет идти до самого вечера / Коллаж "Сегодня"

Погода в Буковелезавтра, 25 января, до самого вечера будет облачной. На протяжении всего дня стоит ожидать мокрый снег, а температура воздуха поднимется до 0 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ясной погоды в этот день в Буковеле не будет. Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Утренний мелкий снег днем усилится, и будет идти до самого вечера.

Ночью столбики термометров опустятся до 16 градусов мороза. А вот днем температура воздуха прогреется до 0 градусов.

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Погода в Буковеле на 25 января. Скрин: Укргидрометцентр

Как себя вести в горах

Важно знать несколько правил, как правильно себя вести в горах. Нужно записать номера телефонов спасательных служб перед походом в горы зимой, когда погодные условия могут резко меняться.

В горы желательно идти группой от трех и более человек. Ведь если идет трое, и одному становится плохо или он травмируется, то больше людей смогут помочь.

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Также есть миф о том, что когда кто-то заблудился в горах, то сходить вниз надо вдоль потока воды. Это недопустимо. На самом деле спуск вниз вдоль горной реки в диких местах чреват опасными последствиями.

От потока горной реки надо держаться на расстоянии, лишь слыша его рядом. Спускаться нужно по тропинке, а не прямо вдоль горного ущелья

Погода в Украине

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозная. Также синоптики прогнозируют снег, однако ждать его стоит не во всех регионах. В северной, центральной и южной части страны будет солнечно и сухо.

Завтра на западе от -5 до -1 градуса, а также снег, который будет идти ночью и днем. На востоке столбики термометры будут показывать от -6 до -2 градусов. Здесь синоптики также предупреждают об осадках.

В северных регионах – от -7 до -5 градусов и солнечная погода. На юге Украины термометры покажут от -4 до -1 градуса, будет сухо и солнечно.

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