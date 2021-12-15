На Донбассе депутат выпрыгнул из окна на глазах у семилетнего сына

Пока непонятно, что стало причиной желания местного политика покончить с собой

В момент самоубийства на дому был малолетний сын депутата. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Селидово Донецкой области местный депутат выпрыгнул из окна пятиэтажки. Мужчина сделал это на глазах у своего семилетнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Информация о несчастном случае поступила в полицию в 11;40 от местного жителя.

Правоохранители выяснили, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа. Он тут же погиб.

Трагедия произошла на виду семилетнего сына погибшего, который в данный момент был дома сам. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

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Полиция проверяет версии происшествия

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещдоки, опрашивают возможных очевидцев происшествия.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Полиция проверяет все версии происшествия.

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